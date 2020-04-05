Жилье в Москве стало доступнее из-за коронавируса

На фоне распространения коронавирусной инфекции в Москве резко выросло число квартир, предлагаемых в аренду на несколько месяцев. Они сдаются по сниженным ценам, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Аренда», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают риелторы, в последние несколько лет предложение объектов, которые сдаются на несколько месяцев, на рынке столичной аренды не превышало процента. На сегодняшний день доля таких вариантов достигает семи процентов от всего предложения съемных квартир.
«Такой существенный рост мы связываем с тем, что компании и собственники, которые предлагали квартиры посуточно, сегодня, в связи с текущей ситуацией и отсутствием туристов в Москве, решили сдавать свои объекты на срок от месяца и больше, чтобы как-то минимизировать убытки от простоя», — поясняют в «МИЭЛЬ». Таким образом, на рынок вышло много качественного и доступного жилья, которое сдается всего на несколько месяцев.
Дешевые съемные квартиры, в частности, можно найти в центре города — на Тверской и Поварской улицах, у метро «Краснопресненская», на улице Серафимовича (в знаменитом Доме на набережной).
Ранее сообщалось, что в марте 2020-го минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составляла 23 тысячи рублей в месяц. По такой ставке сдавалась малогабаритная «однушка» в Головинском районе (Северный административный округ).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения