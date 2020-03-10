Определен минимум ставки аренды квартиры в Москве

В марте 2020-го минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составляет 23 тысячи рублей в месяц, определили аналитики агентства «ИНКОМ-Недвижимость». Материалы подготовленного ими исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По такой ставке сдается малогабаритная «однушка», расположенная в кирпичной пятиэтажке на Флотской улице, в пяти минутах езды от станции метро «Речной вокзал» (Головинский район, Северный административный округ). Общая площадь жилья — 22 квадратных метра, размер кухни — четыре метра. В квартире выполнен косметический ремонт, сантехника в идеальном состоянии, на всех окнах установлены стеклопакеты. Объект сдается только одинокой женщине.

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В топ-5 дешевых съемных квартир по версии «ИНКОМ» также попали однокомнатные лоты в Анадырском проезде (Северо-Восточный округ), на 3-й Красногвардейской улице (Центральный округ), на улице Старый Гай (Восточный округ) и на Лебедянской улице в Южном округе. Стоимость аренды квартир из списка — от 25 тысяч до 27 тысяч рублей.

Ранее, в феврале, стало известно, что малогабаритные квартиры, расположенные в московских домах 1960-1970-х годов постройки, стали дефицитом на рынке аренды жилья. Как отмечают риелторы, подобные объекты во все времена пользуются высочайшим спросом из-за относительно низкой стоимости найма. В настоящее время малогабаритки сдаются в среднем за один час.

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