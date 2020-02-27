Названо главное требование арендаторов квартир в Москве

Более 80 процентов арендаторов жилья в Москве требуют, чтобы в снимаемой квартире была стиральная машина. 77 процентам важно наличие холодильника, 42 процента не могут обойтись без телевизора, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ-Аренда», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Специалисты агентства провели опрос среди потенциальных и действующих арендаторов столичных квартир, чтобы понять, как должно быть оснащено съемное жилье. Респондентам предложили отметить пункты, на которые они в первую очередь ориентируются при выборе жилья.
Выяснилось, что 81 процент съемщиков не рассматривают варианты без стиральной машины, 77 процентов хотят видеть в квартире холодильник, 42 процентам нужен телевизор, 31 проценту — кондиционер. 19 процентов не желают мыть посуду руками и назвали главным наличие в жилье посудомоечной машины. Лишь 11 процентов всех опрошенных согласны рассматривать любые варианты при условии минимальной арендной ставки.
«Новых трендов начало 2020 года не выявило, — констатируют риелторы. — Большинство арендаторов все так же ищут для себя максимально комфортные для жизни варианты. И если на отсутствие кондиционера и посудомоечной машины арендаторы готовы закрыть глаза, то стиральная машина и холодильник для большинства — базовые и необходимые условия».
Ранее в феврале была названа минимальная стоимость аренды квартиры в «старой» Москве — 24 тысячи рублей в месяц. По такой ставке сдается «однушка» площадью 38 квадратных метров, расположенная на втором этаже 18-этажного панельного дома в районе станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».