Мигранты поселились в квартире 93-летней россиянки и поили ее уксусом ради денег

В Уфе 93-летняя местная жительница Валентина Репина, полностью потерявшая зрение из-за катаракты, поселила в одной из комнат своей квартиры двоих мигрантов, которые поили ее уксусом и вымогали деньги. За аренду квартиры они не платили. Об этом стало известно из сообщения в группе волонтерской организации «Старость в радость — Уфа» во «ВКонтакте».

По данным волонтеров, в квартире Репиной произошел пожар, в результате которого сгорели все документы. Сделать ремонт после пожара помогли соседи, а пока пенсионерка занималась восстановлением сгоревших документов, сотрудница УФМС предложила ей поселить в свободную комнату мигрантов. Она предположила, что так пожилой женщине будет легче платить за квартиру.

Пенсионерка оформила двоим мужчинам прописку, однако за квартиру они не платили. У них накопился долг за пять месяцев. Кроме того, съемщики обманывали незрячую пенсионерку и забирали половину ее пенсии на собственные нужды, а также поили ее разведенным уксусом. Поддержать Репину приехала ее родственница, которая также поселилась с ней. Мигранты запугали ее тем, что заберут ее ребенка через органы опеки, а саму выгонят на улицу.

Соседей пенсионерки насторожил ее изможденный вид, и они написали заявление в полицию. Мужчин задержали. По информации волонтеров, «один из них при проявлении агрессии порезал диван, холодильник при ударах пришел в негодность», а пенсионерка и ее родственница «остались наедине с проблемами». Им помогают соседи и добровольцы.

Ранее стало известно, что в Порхове Псковской области двое местных жителей обвиняются в убийстве одинокой 93-летней пенсионерки и ветерана Великой Отечественной войны ради кражи чемодана, в котором оказалось старое белье. Преступники заранее договорились ограбить пенсионерку, заподозрив, что она имеет сбережения.

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