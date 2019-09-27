В российском городе убили ветерана и его супругу

Ветерана Великой Отечественной войны и его жену убили в Рязани. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения нашли в их квартире. Отмечается, что на них обнаружили признаки насильственной смерти.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет различные версии, в том числе и связанные с корыстным мотивом убийства. На данный момент расследование продолжается.

24 августа сообщалось, что в Калуге задержали мужчину, убившего 92-летнего ветерана ради денег на наркотики. Отмечается, что пожилого мужчину ударили не менее 10 раз. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Позже Telegram-канал Mash сообщил, что подозреваемый в убийстве пять лет назад стеклил балкон ветерана.

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