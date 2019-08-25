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Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад

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Мужчина, убивший 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Калуге, 5 лет назад стеклил его балкон. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчину зовут Дмитрий Совко. 5 лет назад он пришел к Борису Игнатьеву стеклить лоджию и заметил, что тот живет один. В 2019 году Совко зашел к Игнатьеву, чтобы попросить денег взаймы, однако, получив отказ, начал его избивать.

После мужчина забрал 50 тысяч рублей, ключи, и ушел. Тело погибшего нашел его сын. Как пишет Mash, Совко сознался в содеянном, ему предъявили обвинения по двум статьям.

24 августа сообщалось, что в Калуге задержали мужчину, убившего 92-летнего ветерана ради денег на наркотики. Отмечается, что пожилого мужчину ударили не менее десяти раз. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

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