Российский губернатор пожалел о невозможности казнить убийцу ветерана

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло ранее в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта «Подъем».

Артамонов считает, что люди, совершившие подобные преступления, заслуживают высшей меры наказания. «Если бы мы не были в состоянии соглашения о моратории на смертную казнь, конечно, можно было бы таких подонков просто казнить, и все. <...> По большому счету он не имеет морального права жить на земле», — сказал губернатор.

Об убийстве ветерана стало известно накануне вечером. Предполагаемым убийцей оказался 34-летний житель Малоярославца (Калужская область), он ударил пожилого мужчину не менее 10 раз. По версии следствия, преступник является наркозависимым, а убийство совершил ради кражи денег.

По данным Следственного комитета России, погибший — Борис Игнатьев 1926 года рождения — был призван в армию в январе 1944 года и принимал участие в боевых действиях на территории Европы по январь 1945 года.

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