Трое россиян убили ветерана ради 20 тысяч рублей

Трое жителей Ставропольского края убили ветерана Великой Отечественной войны ради похоронных денег. Об этом в пятницу, 25 января, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Об инциденте, произошедшем 10 января в селе Курсавка, стало известно 18 января. Сообщалось, что трое мужчин проникли в дом 97-летней пенсионерки, накрыли ее одеялом, избили и забрали все найденные в доме деньги. Через два дня ветеран умерла в больнице.

Выяснилось, что добычей злоумышленников стали 20 тысяч рублей, отложенные хозяйкой на собственные похороны.

Кроме того, следователи считают, что подозреваемые уже бывали в доме пожилой женщины в мае прошлого года: тогда они устанавливали пластиковые окна и похитили 120 тысяч рублей. Несколько месяцев спустя они решили ограбить ее еще раз.

В МВД России «Ленте.ру» уточнили, что все трое были задержаны в четверг вечером в Ставрополе. «Установлено, что двое через окно проникли в дом ветерана, а третий оставался на улице и следил за окружающей обстановкой. Уголовное дело возбуждено по статьям "Разбой" и "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», — рассказала Ирина Волк, официальный представитель министерства.

В настоящее время со всеми тремя проводятся следственные действия, решается вопрос об их аресте.

В апреле 2017 года в Орле задержали местного жителя, убившего 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Задержанный объяснил совершение преступления личной неприязнью.

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