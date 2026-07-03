На Западе рассказали о случившейся с Зеленским катастрофе

Журналист Христофору: Удар возмездия России по Киеву стал катастрофой для Зеленского

Массированный удар по Украине обернулся катастрофой для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в интервью Марио Навфалю на его YouTube-канале.

Он выразил мнение, что результаты атаки ВС РФ значительно изменят ситуацию на фронте. Журналист добавил, что данная атака способствует сокрушению оборонительной линии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

Христофору отметил, что удары возмездия стали самыми масштабными ракетами ударами по Киеву с начала российской специальной военной операции (СВО). «И я думаю, что для России это только начало», — подчеркнул он.

2 июля российские военные нанесли удар возмездия по объектам на Украине. Отмечается, что это стало ответов на террористические атаки украинских войск на российскую гражданскую инфраструктуру. Были совершены десятки прилетов по стратегическим объектам с использованием реактивных «Гераней-3», ракет Х-101, «Калибров», «Искандеров» и «Цирконов». Отмечается, что по Киеву выпустили около 30 баллистических ракет.