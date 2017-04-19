Молодой орловчанин убил 90-летнего ветерана ВОВ из-за личной неприязни

В Орловской области раскрыто убийство ветерана Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

В Москве 18 апреля был задержан 22-летний житель деревни Казначеево Орловского района, причастный к преступлению. Подозреваемый сознался в убийстве под тяжестью улик.

Уточняется, что он проживал с ветераном по соседству. На допросе молодой человек признался, что испытывал личную неприязнь к пенсионеру. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

1 апреля в лесополосе вблизи деревни было обнаружено тело 90-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

22 февраля в Московской области был вынесен приговор 37-летней сиделке, истязавшей советского изобретателя, лауреата государственной премии Владимира Брувера. Уроженка Узбекистана Месимба Аджелялова признана виновной по статье 117 УК РФ («Истязание»). Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.