Сиделку отправили в колонию за издевательства над советским изобретателем

В Московской области вынесен приговор 37-летней сиделке, истязавшей советского изобретателя, лауреата государственной премии Владимира Брувера. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) в среду, 22 февраля.

Уроженка Узбекистана Месимба Аджелялова признана виновной по статье 117 УК РФ («Истязание»). Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

По данным СК, она систематически избивала 76-летнего инвалида по голове, шее и другим частям тела, высказывая при этом угрозы и оскорбления. Во время следствия женщина признала вину частично. Родственники Брувера утверждали, что сиделка на протяжении года систематически причиняла психические и физические страдания пожилому человеку.

Аджелялова была задержана 21 мая 2016 года в Москве после записи одной из телевизионных передач, куда она пришла в качестве участницы. 30 мая суд выдал санкцию на ее арест.

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Дети изобретателя решили нанять сиделку, поскольку пенсионер практически все время проводит на даче. Найденная по объявлению женщина представилась Анной и, показав рекомендательные письма, заверила, что обладает медицинским образованием. Оказалось, что документы были фальшивыми, а женщину зовут Месимба Аджелялова.

Дочь Брувера через какое-то время заметила синяки на теле отца, его состояние стало стремительно ухудшаться, он похудел до 45 килограммов, писала газета «Московский комсомолец». Видеозаписи подтвердили ее опасения насчет сиделки. На них было видно, как Аджелялова бьет беспомощного человека. «Зачем открываешься, а, тварь?!», «Тварь! Дай спать людям, тварь!», «Сейчас ногу сломаю я тебе!», — говорила она на видеокадрах. Сиделка кормила Брувера один-два раза в день.

Владимир Брувер — советский инженер, специалист по измерительной технике, длительное время работал на Магнитогорском металлургическом комбинате. Лауреат государственной премии.