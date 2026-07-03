Беженец из Алексеево-Дружковки рассказал о приказе ВСУ убивать мирных жителей

В подконтрольной Киеву Алексеево-Дружковке (Донецкая Народная Республика) украинским войскам отдали приказ расправляться с мирными жителями. Об этом рассказал беженец из этого населенного пункта, передает РИА Новости.

«Украинские военнослужащие предупреждали: выезжайте, нам дали приказ — вас убивать, если вы не уедете», — добавил собеседник агентства, подчеркнув, что к гражданскому населению обращаются на украинском языке. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорили о планирующейся зачистке.

При этом снайперы ВСУ также заявляли мирному населению, что им дали разрешение на убийство местных жителей, которые не хотят покидать населенный пункт. Беженец попросил не раскрывать его личность, поскольку он опасается за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлены удары российских фугасных авиационных бомб по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Алексеево-Дружковка.