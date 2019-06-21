Россиянин избил ветерана из-за замечания о парковке

В Новосибирске водитель избил 60-летнего ветерана боевых действий и участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «Российская Газета».

По словам дочери пострадавшего, инцидент произошел во дворе дома на улице Русской в Академгородке. Пенсионер возвращался со встречи одноклассников, забрав по дороге внука из детского сада. Он заметил водителя «ГАЗели», неправильно припарковавшего автомобиль, и сделал ему замечание.

В ответ мужчина ударил его о кузов автомобиля, несколько раз толкнул, а затем избил руками и ногами. Потерпевший упал на асфальт и потерял сознание, очнувшись только у соседей, которые оказали ему помощь. Врачи диагностировали у пенсионера сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Сам конфликт попал на камеры наблюдения.

Родные ветерана написали заявление в полицию. Как рассказала газете представитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Юлия Хабибуллина, по факту нанесения побоев проводится проверка, а напавшего на пенсионера мужчину разыскивают.

25 января сообщалось, что трое жителей Ставропольского края убили ветерана Великой Отечественной войны. Мужчины проникли в дом 97-летней пенсионерки, накрыли ее одеялом, избили и забрали найденные в доме 20 тысяч рублей. Через два дня ветеран умерла в больнице.

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