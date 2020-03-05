В Москве решили сдать в аренду квартиру блогера-гея

В Москве решили сдать в аренду квартиру, которую ранее снимал блогер и открытый гей Андрей Петров. По данным Telegram-канала Mash, жилье можно арендовать за 110 тысяч рублей в месяц на длительный срок.

Квартира площадью 67 квадратных метров расположена в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы. В объявлении сказано, что будущим квартиросъемщикам будет обеспечена полная безопасность: здание охраняется, а полиция работает оперативно.

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Андрей Петров поспособствовал росту популярности этого лота, когда в интернете появилась информация о его конфликте с соседом. Инцидент с российским блогером-геем произошел 1 марта в подъезде его дома. Сосед подстерег Андрея вместе с его другом инфлюенсером Дмитрием Городецким и сильно избил. Позже медики диагностировали у Петрова травму головы. Известно, что до этого сосед жаловался на громкую музыку, которую молодые люди слушали после 23:00 на большой громкости, что и стало поводом для нападения. После этого инцидента блогер написал заявление в полицию.

Через день появилась информация о выселении молодого человека из квартиры. После конфликта с соседями им заинтересовались полицейские, вызвав в местное отделение. Они выяснили, что у блогера нет регистрации, из-за чего оштрафовали хозяйку съемного жилья и самого Петрова. Однако Андрей это опроверг, заявив, что фейк распространяет Арслан Хасавов (журналист «Учительской газеты», который избил блогера). По словам блогера, ему только выписали за это штраф в три тысячи рублей, который он уже оплатил.

По последним данным, хозяйка квартиры все-таки указала Петрову на дверь. С этого дня эту квартиру может снять любой желающий.

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