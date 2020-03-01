Стали известны подробности нападения на блогера-гея в Москве

Популярного блогера и открытого гея Андрея Петрова избили в подъезде многоэтажного дома на северо-востоке Москвы, где он снимает квартиру. Подробности происшествия сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, сосед блогера пожаловался на громкую музыку. Затем он дождался Петрова и его друзей в подъезде и напал на них. Блогер успел применить газовый баллончик.

Петров подтвердил факт нападения в своем Telegram-канале и пообещал рассказать подробности после возвращения из больницы. Позже он заявил, что нападавшим был журналист «Учительской газеты» Арслан Хасавов. По словам Петрова, он уже написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что у Петрова диагностировали травму головы. В момент нападения блогер находился вместе с другим инфлюенсером Дмитрием Городецким.

Городецкий прокомментировал инцидент на своей странице в Instagram. «Этот кошмар действительно произошел со мной этой ночью и такого "хайпа" я не пожелал бы никому», — написал Городецкий, добавив, что сообщит подробности позже.

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