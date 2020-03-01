Популярного блогера-гея избили в Москве

Популярного блогера и открытого гея Андрея Петрова избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В момент нападения блогер находился вместе с другим инфлюенсером Дмитрием Городецким.

По данным ресурса, у Петрова диагностировали травму головы. В настоящее время они оба находятся в больнице, их осматривают медики.

В феврале в Железнодорожном 21-летнего местного жителя, стилиста под псевдонимом Глизэ Нана избили и трижды ударили ножом в шею из-за его внешнего вида. Молодой человек носит серьги и сине-фиолетовые волосы.

В январе Петров взял интервью у блогера Вовы Горяинова, также известного под ником Володя XXL. Большая часть разговора касалась того, что в одном из недавних видео Горяинов пожелал расстреливать гомосексуалов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!