Россиянина избили и пырнули ножом за сине-фиолетовые волосы

@breakingmash / Telegram

В Железнодорожном 21-летнего местного жителя, стилиста под псевдонимом Глизэ Нана избили и трижды ударили ножом в шею из-за его внешнего вида. Молодой человек носит серьги и сине-фиолетовые волосы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Глизэ Нана возвращался домой поздно ночью и решил зайти в супермаркет за продуктами. Рядом с магазином на него напал мужчина, который ударил молодого человека по лицу, стал оскорблять из-за внешнего вида, повалил его на землю, наступил ногой на шею жертвы и три раза воткнул в нее лезвие ножа. Врачи сказали, что до сонной артерии оставалось три миллиметра.

«Мне показалось, что это сон», — вспоминает Глизэ Нана. Он зажал рану и записал голосовое сообщение другу. Теперь из дома молодой человек выходит только в сопровождении друзей. Из-за травмы правая сторона лица и ухо Глизэ Нана потеряли чувствительность. Однако заявление в полицию он писать не стал, поскольку считает, что это бесполезно.

Аналогичная история произошла ранее в центре Москвы. На Новом Арбате компания друзей пригрозила местному жителю пистолетом из-за розового цвета волос. На голову его друга вылили молочный коктейль и спросили: «Надеюсь, ты отмылся?» Молодые люди кричали и угрожали убийством.

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