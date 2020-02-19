В центре Москвы мужчине пригрозили пистолетом из-за розовых волос

В центре Москвы на Новом Арбате компания друзей пригрозила местному жителю пистолетом из-за розового цвета волос. На голову его друга вылили молочный коктейль и спросили: «Надеюсь, ты отмылся?» Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером 17 февраля. Компания друзей, среди которых был Василий Усанов, гуляла на Новом Арбате и зашла поесть в Food Market 21. Усанов остался в зале один, пока его друзья ходили за заказом. В этот момент к нему подошла компания из пяти человек, завязался конфликт. Один из них говорил, что Усанов косо посмотрел в их сторону. Другой спрашивал: «Зачем ты моего младшего брата обижаешь?» Молодые люди кричали и угрожали убийством.

Шумную компанию вывели после того, как девушка одного из нападавших вылила на голову друга Усанова молочный коктейль со словами: «Надеюсь, ты отмылся?» Какого цвета были его волосы, канал не уточняет.

«Охрана всех их знает по именам, администрация тоже. (...) Мы потом вышли, вызвали такси, и все. Я просто считаю, что это ненормально. Я не думал, что такое может произойти в центре Москвы в 2020 году», — сказал Усанов. Он отметил, что нападавшие могли находиться в состоянии наркотического опьянения.

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