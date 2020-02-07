Россиянина оправдали за убийство гея

Суд присяжных Басманного суда Москвы оправдал Антона Бережного, которого обвиняли в убийстве гея Романа Едалова на Курском вокзале. Об этом в пятницу, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщил адвокат Артем Лапов.

По версии следствия, в ночь на 29 июня 2019 года перед главным входом в здание Курского вокзала произошел конфликт: Антон Бережной напал с ножом на Едалова и Евгения Ефимова, выкрикивая в их адрес оскорбления, связанные с сексуальной ориентацией.

Ефимов получил легкое ножевое ранение, а Едалов, прикрывая его собой от нападавшего, получил смертельное ранение и скончался на месте.

В отношении Бережного было возбуждено уголовное дело по двум статьям: убийство и побои. Ефимов и мать убитого были признаны потерпевшими. Бережного арестовали и отправили в СИЗО.

В ходе судебного процесса он признал свою вину частично, заявив, что не собирался убивать Едалова.

«Бережной сказал: "[Едалов] упал на нож"», — уточнил в разговоре с «Медиазоной» пресс-секретарь ЛГБТ-группы «Стимул» Сергей Романовский.

Присяжные решили, что не подсудимый причинил смерть потерпевшему, в связи с чем был снят последующий вопрос о его виновности в убийстве. При этом они признали, что именно Бережной нанес побои Ефимову, уточняет «Медиазона». В связи с чем, подсудимый признан виновным в этом эпизоде.

Бережной остается под стражей. В ходе обсуждения вердикта прокурор выскажет свою позицию по мере наказания для него по статье 116 УК РФ («Побои»).

Адвокат заявил, что будет обжаловать приговор в части оправдания Бережного в убийстве Едалова.

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