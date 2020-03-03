Российского блогера-гея выселили из квартиры

Российского блогера и открытого гея Андрея Петрова выселили из съемной квартиры — у молодого человека не было регистрации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После конфликта с соседями Петровым заинтересовались полицейские и вызвали его в местное отделение. Выяснилось, что у блогера нет регистрации, из-за чего и его самого, и хозяйку съемного жилья оштрафовали. После случившегося женщина расторгла договор аренды.

Петрова избили в подъезде его дома 1 марта. По словам молодого человека, нападавшим был журналист «Учительской газеты» Арслан Хасавов, которому не понравилась громкая музыка, игравшая в квартире блогера. У Петрова диагностировали травму головы.

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