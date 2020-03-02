Конфликт российского блогера-гея с соседом попал на видео

В сети появилась запись с камер наблюдения в подъезде многоэтажного дома, где произошел конфликт с участием популярного блогера и открытого гея Андрея Петрова. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видео можно заметить, как блогеру и его друзьям не давали покинуть подъезд, что в итоге привело к драке. Отмечается, что соседи хотели задержать молодых людей до прибытия полиции.

В материале уточняется, что соседи блогера были недовольны игравшей в его квартире музыкой. Петрову отключили электричество, после чего он и его друзья спустились. На первом этаже их ждали соседи и охрана.

Петрова избили 1 марта в подъезде дома на северо-востоке Москвы. По словам блогера, нападавшим был журналист и главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов. Причиной конфликта Петров посчитал игравшую в его квартире после 23:00 музыку.

Отмечалось, что во время нападения блогер применил газовый баллончик. Позже Петров был госпитализирован, в больнице у него диагностировали травму головы. После произошедшего блогер написал заявление в полицию.

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