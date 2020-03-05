В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея

В ремейке «Золушки» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная. Об этом сообщает СBS News.

Отмечается, что актер Билли Портер согласился принять участие в проекте, премьера которого запланирована на 2021 год. «Мы представляем этого персонажа как гендерно-нейтрального, по крайней мере именно так я его играю. И это действительно сильно», — заявил артист, добавив, что «у магии нет пола».

По словам Портера, «Золушка» станет классической сказкой для нового поколения, которое спокойно относится к появлению таких героев на экране. «Я думаю, что новое поколение действительно готово. Дети готовы. Именно взрослые замедляют процесс», — пояснил он.

Слухи о том, что Sony ведет переговоры с Портером по поводу роли в «Золушке», появились осенью 2019 года. Тогда компания не стала комментировать эту информацию.

50-летний Билли Портер снялся в лентах «Унижение» и «Ноэль», а также принял участие в озвучании мультфильма «Анастасия». За роль в «Позе» он получил премию «Эмми», став первым темнокожим геем, победившем в категории «Главный актер драматического сериала».

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