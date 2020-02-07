Актер пришел на «Улицу Сезам» в платье и разозлил американцев

Актер Билли Портер пришел на детское шоу «Улица Сезам» в черном платье и разозлил американцев своим нарядом. Об этом сообщает Page Six.

Изначально новость о том, что артист появился в женской одежде, была опубликована в Facebook-аккаунте передачи. В комментариях многие выразили недовольство внешним видом Портера. Некоторые предположили, что подобные персонажи в программе заставляют мальчиков стыдиться своей маскулинности, другие же пообещали, что запретят детям смотреть «Улицу Сезам». Позднее политик Джейсон Раперт поинтересовался на своей странице, одобряют ли граждане тот факт, что на их налоги продвигают «радикальную ЛГБТ-повестку».

«Если им это не нравится, пусть не смотрят», — отреагировал Портер. Он пожаловался, что люди постоянно пытаются залезть в постель к представителям ЛГБТ, не обращая внимания на другие их поступки.

В октябре 2019 года сообщалось, что Портеру предложили исполнить роль феи-крестной в мюзикле «Золушка» от компании Sony. Роль самой Золушки исполнит Камила Кабелло.

50-летний Билли Портер снялся в лентах «Унижение» и «Ноэль», а также принял участие в озвучании мультфильма «Анастасия». За роль в «Позе» он получил премию «Эмми», став первым темнокожим геем, победившем в категории «Главный актер драматического сериала».

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