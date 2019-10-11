В ремейке «Золушки» роль феи-крестной задумали отдать темнокожему актеру-гею

Звезде сериала «Поза», темнокожему американскому актеру Билли Портеру предложили исполнить роль феи-крестной в мюзикле «Золушка» от компании Sony. Об этом со ссылкой на источник сообщает Variety.

Отмечается, что с артистом ведутся переговоры. Представители Sony пока не прокомментировали эту информацию.

Роль Золушки в музыкальном фильме исполнит кубино-американская певица Камила Кабелло.

50-летний Билли Портер снялся в лентах «Унижение» и «Ноэль», а также принял участие в озвучке мультфильма «Анастасия». За роль в «Позе» он получил премию «Эмми», став первым темнокожим геем, победившем в категории «Главный актер драматического сериала».

В начале июля стало известно, что темнокожая актриса и певица Холли Бэйли исполнит главную роль в ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года Ее кандидатура была раскритикована некоторыми зрителями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!