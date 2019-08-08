Получившая роль Русалочки актриса ответила на критику из-за цвета кожи

Темнокожая актриса и певица Холли Бэйли, которая исполнит роль Русалочки в новом фильме, в беседе с Variety отреагировала на критику тех, кто оказался недоволен ее кандидатурой. Запись разговора опубликована в Twitter-аккаунте издания.

«Я чувствую себя как во сне. Я испытываю благодарность и не придаю значения негативу. Просто чувствую, что эта роль — нечто большее, чем я сама. Это будет прекрасно, и я в восторге от того, что стану частью проекта», — заявила артистка.

О том, что Бэйли исполнит главную роль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка», стало известно в начале июля. Ее кандидатура была раскритикована некоторыми зрителями. Они заявили, что замена белокожего персонажа на темнокожего — якобы «блэквошинг» (антоним термина «вайтвошинг», подразумевающего практику кастинга, при которой белые актеры играют в кино представителей этнических меньшинств). Другие поклонники работ студии Disney посчитали, что цвет кожи для мифического персонажа — всего лишь условность.

Холли Бэйли является участницей музыкальной группы Chloe x Halle, которую продюсирует Бейонсе. Она также снималась в фильмах «Последний отпуск» и «Позволь ему засиять».

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