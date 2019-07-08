Для темнокожей Русалочки в качестве принца предложили корейского певца

Фанаты корейской группы BTS предложили взять солиста коллектива Пака Чимина на роль принца Эрика в ремейке мультфильма «Русалочка» 1989 года. Они создали петицию на Change.org, а также начали публиковать фотографии певца в Twitter, заявляя, что Disney не найдет лучшего кандидата.

«Принц Эрик мечтает быть на одном уровне с Паком Чимином».

«Чимин не хочет быть Эриком, Эрик хочет быть Чимином».

Некоторые поклонники предположили, что артист заслуживает, чтобы для него создали отдельного персонажа.

«Чимин в роли принца Эрика? Нет, Disney должен создать совершенно нового принца исключительно для Чимина».

4 июля стало известно, что в ремейке «Русалочки» главную роль исполнит темнокожая артистка Холли Бэйли — участница музыкальной группы Chloe x Halle, которую продюсирует Бейонсе. Решение было принято режиссером проекта Робом Маршаллом и студией Disney.

Позднее некоторые зрители раскритиковали кандидатуру Бэйли. Другие же поклонники работ студии Disney посчитали, что цвет кожи для мифического персонажа — всего лишь условность.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!