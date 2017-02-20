Линдси Лохан пожелала сняться в новой «Русалочке»

Американская киноактриса Линдси Лохан сообщила, что будет участвовать в съемках полнометражного фильма студии Disney, режиссером которого выступит Билл Кондон. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Лохан опубликовала фотографию в Instagram, сравнив себя с известной героиней мультфильма «Русалочка». Также она добавила, что хочет, чтобы ее сестра Алиана Лохан написала заглавную песню для фильма.

Позднее Лохан удалила текст, оставив только хештег #TheLittleMermaid.

#thelittlemermaid Фото опубликовано @lindsaylohan

Ранее сообщалось, что режиссером фильма об Ариэль была выбрана София Коппола, а главную роль хотели отдать Эмме Уотсон. Но из-за разногласий со студией она покинула проект. В конечном итоге Уостон перешла в экранизацию «Красавицы и чудовища», режиссером которой стал Билл Кондон, а Коппола занялась фильмом «Очень Мюрреевское Рождество» для стримингового канала Netflix.

Мультфильм студии Disney по классической сказке Ханса Кристиана Андерсена «Русалочка» вышел на экраны в 1989 году. Композитор Алан Менкен получил два «Оскара» за лучшую песню («Жизнь под водой») и лучший оригинальный саундтрек.

Линдси Лохан наиболее известна как бывшая звезда фильмов Disney, она начала свою карьеру в 11 лет и сыграла в четырех картинах: «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Звезда сцены» и «Сумасшедшие гонки». Последнее появление Лохан на большом экране состоялось в 2013 году в фильме «Очень страшное кино 5».