Для игрового фильма по мотивам «Мулан» нашли режиссера

Режиссером игрового фильма по мотивам диснеевского мультфильма «Мулан» станет новозеландка Ники Каро, известная по картине «Оседлавший кита». Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Начало съемок запланировано на лето. Премьера намечена на ноябрь 2018-го.

Disney пока не объявил основной состав актеров, но после того как в Twitter в топ вышел хештег #MakeMulanRight («Сделайте "Мулан" правильно»), в студии пообещали, что все главные роли исполнят китайцы.

Оригинальный мультфильм вышел в 1998 году. В основе «Мулан» — классическая китайская поэма о девушке по имени Хуа Мулань, которая отправляется на войну вместо своего отца.

Ники Каро известна по таким картинам, как «Северная страна» и «Удача винодела». Режиссер также уже сотрудничала с Disney: в 2015-м она сняла ленту «Тренер» с Кевином Костнером в главной роли.