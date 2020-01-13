Известный американский актер пришел на ежегодную премию в женском наряде

Известный американский актер Билли Портер появился на 25-й церемонии вручения премии Critics' Choice в Лос-Анджелесе в женском наряде. Снимки с ежегодного мероприятия опубликованы в официальном Instagram-аккаунте артиста.

50-летняя знаменитость вышла на публику в платье-комбинезоне в пол с прямым вырезом, над дизайном которого работал американский модельер Хоган Маклафлин (Hogan Mclaughlin). Передняя часть наряда выполнена из ткани шелковый фай мятного оттенка, а задняя — из того же материала темно-зеленого цвета.

Фото опубликовано @theebillyporter

Образ Портера дополнен белыми длинными сапогами на платформе и каблуках американской люксовой марки Coach, массивными серебряными кольцами, колье, браслетами бренда Lynn Ban и временными татуировками в виде бабочек.

Это не первый раз, когда Билли Портер появляется на публике в экстравагантных женских нарядах. Так, в феврале 2019 года он пришел на церемонию вручения премии «Оскар» в пышном платье. Черное бархатное платье сшил для актера дизайнер Кристиан Сириано (Christian Siriano), самый молодой победитель проекта «Подиум». Тогда Портер дополнил свой образ черным болеро, напоминающим укороченный до талии мужской пиджак.

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