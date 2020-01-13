Американская певица появилась на публике в металлическом корсете на голое тело

Популярная американская певица, модель и актриса Зендея пришла на 25-ю церемонию премии The Critics' Choice Awards в откровенном наряде. Снимки с мероприятия опубликованы в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

23-летняя исполнительница появилась на публике в металлическом корсете на голое тело, который был представлен модельером Томом Фордом в сентябре 2019 года на показе коллекции весна-лето 2020. Блестящий обтягивающий топ цвета фуксия, отлитый по форме женской груди, частично прикрывал туловище модели и крепился на спине специальными ремнями.

Образ Зендеи также был дополнен юбкой в пол соответствующего оттенка и миниатюрными ювелирными украшениями.

В сентябре 2019 года Зендея пришла на 30-й юбилейный показ американского дизайнера свадебных платьев Веры Вонг в бюстгальтере из прозрачного материала, черных брюках и сером жилете на тонких бретельках из предыдущей коллекции Vera Wang.

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