Популярная певица вышла в свет в прозрачном бюстгальтере

Популярная американская певица, модель и актриса Зендея пришла на 30-й юбилейный показ американского дизайнера свадебных платьев Веры Вонг в откровенном наряде. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летняя знаменитость появилась на публике в бюстгальтере из прозрачного материала, черных брюках и сером жилете на тонких бретельках из предыдущей коллекции Vera Wang.

На мероприятии Зендея заняла первый ряд вместе с актрисой Ванессой Хадженс. На последней было мини-платье, расшитое золотыми пайетками, черные ботильоны на каблуках и серая шуба.

Ранее в сентябре американская плюс-сайз модель Эшли Грэм также пришла на модное шоу в просвечивающей одежде. 31-летняя беременная знаменитость посетила показ новой коллекции одежды, выпущенной личным брендом певицы Рианны Savage X Fenty. На ней был асимметричный наряд из черной прозрачной ткани с открытым плечом. Под него она надела черный боди без бретелек.

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