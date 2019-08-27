Дженнифер Лопес снялась в прозрачном наряде и попала на обложку журнала

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в фотосессии для журнала Variety в платье с прозрачным верхом. Снимки появились в официальном Instagram-аккаунте издания.

Певица позировала в коридоре отеля в черном наряде с длинной юбкой и полностью прозрачной накидкой с перьями. Из-под накидки просвечивало ее обнаженное тело.

Фото опубликовано @variety

Помимо этого Лопес cфотографировалась в белой манишке, застегнутой на все пуговицы, и черных брюках.

Один из портретов знаменитости попал на обложку Variety.

Автором съемки стал лос-анджелесский фотограф Джо Паглис (Joe Pugliese).

Это не первый раз, когда Дженнифер Лопес снимается в смелом образе. В ноябре 2018 года она оказалась на обложке нового номера журнала InStyle в откровенном наряде. Во время фотосессии на ней было зеленое платье-накидка Valentino Haute Couture, которое закреплялось только на шее и полностью обнажало правую часть тела.

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