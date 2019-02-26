Прозрачный бюстгальтер актрисы на вечеринке после «Оскара» оказался золотым

Американская актриса и певица Зои Кравиц надела на афтерпати премии «Оскар» Vanity Fair прозрачный бюстгальтер из золота 750 пробы. Об этом сообщает Daily Mail.

Стоимость золотого металлического топа-кольчуги, через который просвечивалась обнаженная грудь 30-летней Кравиц, составила 24 тысячи долларов (около 1,5 миллиона рублей). Отмечается, что прозрачный бюстгальтер входит в коллекцию Tiffany & Co. от дизайнера Эльзы Перетти.

Кравиц дополнила топ черной узкой юбкой в пол и черной сумкой с кисточкой французского модного дома Yves Saint Laurent.

Церемония вручения премии «Оскар» состоялась 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

#ZoeKravitz triumphs on the red carpet once again, wearing @YSL at the #VFOscars event last night. See all of the best dressed from the #Oscars after-party at the link in bio. Фото опубликовано @britishvogue

Зои Кравиц — дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне — снялась в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари и где они обитают» и «Это очень забавная история», а также в сериалах «Большая маленькая ложь» и «Блудливая Калифорния».

Ранее сообщалось, что для вечеринки после «Оскар» Vanity Fair американская супермодель Кендалл Дженнер выбрала откровенное платье дизайнера Реми Кади, под которое не надела нижнее белье.

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