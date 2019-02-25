Актриса появилась на вечеринке после «Оскара» в прозрачном бюстгальтере

Американская актриса и певица Зои Кравиц появилась на вечеринке после вручения премии «Оскар» Vanity Fair Oscars в прозрачном бюстгальтере. Об этом сообщает Metro.

На 30-летней Кравиц был золотой металлический топ-кольчуга, через который просвечивалась ее обнаженная грудь, а также черная узкая юбка в пол. Свой наряд она дополнила черной сумкой с кисточкой французского модного дома Yves Saint Laurent.

#ZoeKravitz triumphs on the red carpet once again, wearing @YSL at the #VFOscars event last night. See all of the best dressed from the #Oscars after-party at the link in bio. Фото опубликовано @britishvogue

На вечеринке Кравиц сопровождал ее молодой человек — голливудский актер Карл Глусман.

Церемония вручения премии «Оскар» состоялась 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

Вся галерея «Перешли на красный» Продолжить Дженнифер Лопес Фото: Matt Petit - Handout / A.M.P.A.S. / Getty Images 1 /20

Зои Кравиц — дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне — снялась в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари и где они обитают» и «Это очень забавная история», а также в сериалах «Большая маленькая ложь» и «Блудливая Калифорния».

Ранее сообщалось, что для этого же мероприятия американская супермодель Кендалл Дженнер выбрала откровенное платье дизайнера Реми Кади, под которое не надела нижнее белье.

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