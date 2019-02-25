Актриса появилась на вечеринке после «Оскара» в прозрачном бюстгальтере

Американская актриса и певица Зои Кравиц появилась на вечеринке после вручения премии «Оскар» Vanity Fair Oscars в прозрачном бюстгальтере. Об этом сообщает Metro.
На 30-летней Кравиц был золотой металлический топ-кольчуга, через который просвечивалась ее обнаженная грудь, а также черная узкая юбка в пол. Свой наряд она дополнила черной сумкой с кисточкой французского модного дома Yves Saint Laurent.
На вечеринке Кравиц сопровождал ее молодой человек — голливудский актер Карл Глусман.
Церемония вручения премии «Оскар» состоялась 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
Зои Кравиц — дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне — снялась в фильмах «Люди Икс: Первый класс», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари и где они обитают» и «Это очень забавная история», а также в сериалах «Большая маленькая ложь» и «Блудливая Калифорния».
Ранее сообщалось, что для этого же мероприятия американская супермодель Кендалл Дженнер выбрала откровенное платье дизайнера Реми Кади, под которое не надела нижнее белье.