Российский блогер-гей опроверг свое выселение из квартиры

Российский блогер и открытый гей Андрей Петров опроверг свое выселение из съемной квартиры в Москве. Об этом он написал в Telegram-канале «Крысиное королевство».

«В СМИ везде пишут, что со мной собственница квартиры расторгла договор и меня выселили. Это фейк, который распространяет Арслан Хасавов (журналист «Учительской газеты», который ранее избил блогера, — прим. «Ленты.ру»). Пишут, что я не сделал регистрацию в квартире, где жил, — правда», — сообщил молодой человек.

По его словам, ему просто выписали за это штраф в три тысячи рублей, который он уже оплатил.

Ранее на Петрова было совершено нападение в подъезде дома. Причиной якобы послужила громкая музыка, игравшая из квартиры блогера после 23:00. Тогда Telegram-канал Mash сообщил, что хозяйка квартиры, которую снимает Петров, расторгла с ним договор аренды, поскольку была оштрафована за отсутствие регистрации у своего съемщика.

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