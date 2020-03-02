Квартиру в «Москва-Сити» предложили арендаторам по рекордной цене

Рекордно дорогая съемная однокомнатная квартира столицы предлагается арендаторам в одном из небоскребов международного делового центра «Москва-Сити»: лот общей площадью 50 квадратных метров сдается за 150 тысяч рублей в месяц, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет о двухуровневых апартаментах на 40-м этаже небоскреба «Империя». Квартира обставлена дорогостоящей мебелью, в ней есть вся необходимая техника. Рядом располагается станции метро «Деловой центр».

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На втором месте самых дорогих съемных «однушек» города — объект с ценой аренды 140 тысяч рублей/месяц на девятом этаже 19-этажного элитного дома на улице Пресненский Вал, в пешей доступности от станций метро «Улица 1905 года» и «Беговая». Квартира имеет площадь 50 квадратных метров, это студия с гардеробной комнатой. Интерьер выполнен по авторскому дизайн-проекту с использованием премиальных материалов. Дом расположен вблизи делового квартала «Москва-Сити».

На третьей строчке — лот за 110 тысяч рублей: это однокомнатная квартира площадью 45 «квадратов» со студийной планировкой. Она располагается на последнем этаже восьмиэтажного кирпичного дома на Смоленской улице, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Смоленская».

Ранее, в феврале, была названа минимальная стоимость аренды квартиры в Москве — 24 тысячи рублей в месяц. По такой цене сдавалась «однушка» в спальном районе Южное Бутово, расположенном за МКАД.

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