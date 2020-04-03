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Раскрыты страхи россиян в путешествиях во время пандемии коронавируса

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Российские туристы раскрыли страхи, с которыми им пришлось столкнуться в путешествиях во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, самой частой жалобой россиян оказалась ситуация неопределенности из-за отсутствия информации или ее постоянной смены, которая погружала их в сильный стресс и тревогу. «Людей беспокоят вопросы: состоится ли вообще путешествие? Не закроют ли страну? Не пропадут ли деньги за билеты?» — указано в тексте.

Кроме того, путешественники боялись застрять в чужой в стране и не вернуться домой, остаться без денег на обратный билет или проживание, а также не понимали, к кому обращаться за помощью и что именно делать в той или иной ситуации — например, ждать окончания карантина или добиваться эвакуации.

Вдобавок, туристов пугали ограничительные меры по месту пребывания — по словам некоторых из них, отпуск буквально превратился «в тюрьму», так как были закрыты достопримечательности, музеи, точки питания, а также отсутствовала свобода передвижения.

Также некоторые россияне боялись карантина по прибытии домой и, помимо этого, «косых взглядов» от местных жителей. «Путешественники сталкивались с таким отношением: турист = носитель коронавируса», — говорится в исследовании. В частности, они сталкивались с трудностями в процессе аренды жилья и при походах в рестораны и кафе.

1 апреля сообщалось, что Турция станет первой страной, которая откроется для российских туристов по окончании пандемии коронавируса. По данным Министерства туризма Турции, в прошлом году страну посетили 51,7 миллиона туристов и большинство из них, более семи миллионов, оказались россиянами.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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