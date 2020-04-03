Раскрыты страхи россиян в путешествиях во время пандемии коронавируса

Российские туристы раскрыли страхи, с которыми им пришлось столкнуться в путешествиях во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, самой частой жалобой россиян оказалась ситуация неопределенности из-за отсутствия информации или ее постоянной смены, которая погружала их в сильный стресс и тревогу. «Людей беспокоят вопросы: состоится ли вообще путешествие? Не закроют ли страну? Не пропадут ли деньги за билеты?» — указано в тексте.

Кроме того, путешественники боялись застрять в чужой в стране и не вернуться домой, остаться без денег на обратный билет или проживание, а также не понимали, к кому обращаться за помощью и что именно делать в той или иной ситуации — например, ждать окончания карантина или добиваться эвакуации.

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Вдобавок, туристов пугали ограничительные меры по месту пребывания — по словам некоторых из них, отпуск буквально превратился «в тюрьму», так как были закрыты достопримечательности, музеи, точки питания, а также отсутствовала свобода передвижения.

Также некоторые россияне боялись карантина по прибытии домой и, помимо этого, «косых взглядов» от местных жителей. «Путешественники сталкивались с таким отношением: турист = носитель коронавируса», — говорится в исследовании. В частности, они сталкивались с трудностями в процессе аренды жилья и при походах в рестораны и кафе.

1 апреля сообщалось, что Турция станет первой страной, которая откроется для российских туристов по окончании пандемии коронавируса. По данным Министерства туризма Турции, в прошлом году страну посетили 51,7 миллиона туристов и большинство из них, более семи миллионов, оказались россиянами.

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