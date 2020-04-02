Россиянам объяснили правила возврата стоимости авиабилетов

Минтранс России объяснил гражданам правила возврата стоимости авиабилетов, оформленных по невозвратным тарифам. Об этом сообщается на сайте министерства.

В частности, вернуть стоимость билета возможно, если международный рейс отменен или назначен на период запрета полетов. Однако если рейс не отменен, и полеты в этот период не приостановлены, то деньги за билет возвращаются по условиям тарифа.

В министерстве подчеркнули, что ограничивающих или приостанавливающих внутреннее сообщение мер не принималось. Поэтому в случае отказа возврат средств происходит по условиям тарифа.

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