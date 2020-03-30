Предсказаны изменения в поведении туристов после пандемии коронавируса

В поведении туристов со всего мира предсказаны изменения из-за пандемии коронавируса. Своими прогнозами по этому поводу поделился профессор экономики Борнмутского университета Великобритании Адам Блейк (Adam Blake), сообщает CNN.

По его мнению, после стабилизации эпидемиологической ситуации люди по-прежнему будут стремиться к путешествиям, однако начнут вести себя более осторожно. «Им будет важно не только убедиться в том, что путешествие безопасно, но и увидеть реальные тому доказательства», — пояснил эксперт.

Например, есть мнение, что путешественники будут в большей мере доверять отелям и гостиницам, нежели чем вариантам с арендой жилья, так как сетевые объекты размещения, по их мнению, будут тщательнее заботиться о стандартах чистоты и дезинфекции. Кроме того, более комфортными для туристов будут считаться авиаперелеты с полупустыми салонами самолетов — чтобы между пассажирами была достаточная дистанция.

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Предполагается, что в связи с этим в сфере туризма могут произойти некоторые изменения. Так, к примеру, круизным компаниям, чтобы снова привлечь скептически настроенных из-за коронавируса клиентов, придется снизить плотность размещения туристов на судах, а также ввести новые правила питания во время туров.

В свою очередь, большинству объектов размещения следует пересмотреть способы очистки и санитарной обработки помещений и любой среды, с которой взаимодействуют гости. «Необходимо изложить четкий план, чтобы клиенты знали: "Вот что они делают, чтобы мы были в безопасности"», — пояснил представитель гостиничной сети Lodging Insights Ян Фрейтаг (Jan Freitag).

27 марта в Ростуризме призвали туристов отказаться от поездок по стране в настоящее время, чтобы летний отдых состоялся. В частности, им рекомендовали перенести сроки путешествия «до нормализации эпидемиологической обстановки». Туроператорам при этом посоветовали помогать клиентам в переносе туров.

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