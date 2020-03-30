55-летняя туристка поделилась историей выздоровления от коронавируса

Австралийская туристка переболела коронавирусной инфекцией и поделилась историей своего выздоровления. Об этом пишет Gulf News.

55-летняя Венди Хокинг (Wendy Hocking) вместе с родственниками намеревалась вернуться в Мельбурн после отпуска в Лондоне в начале марта. Перед этим семья планировала на несколько дней остановиться в Дубае, однако 12 марта тепловой сканер в аэропорту зафиксировал у Хокинг повышенную температуру, и ее отправили в одну из местных больниц.

По словам собеседницы издания, на тот момент из симптомов у нее были только мигрень и усталость, которые она списывала на долгий перелет. Спустя несколько дней, 16 марта, тест показал наличие в ее организме коронавирусной инфекции, и в следующие две недели болезнь протекала в более острой форме — как грипп, «умноженный в десять раз». «У меня была головная боль и сильная усталость, будто я поднялась в гору и спустилась. Даже такая мелочь, как завтрак, требовала от меня огромных усилий. У меня была сильная тошнота и потеря аппетита, и когда я не могла есть, мне ставили капельницы», — рассказала Хокинг.

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Туристка добавила, что инфекция не успела достичь нижних дыхательных путей и легких благодаря быстрому вмешательству врачей. Уже 23 марта у нее были диагностированы первые признаки выздоровления. Еще через неделю все сданные Хокинг анализы показали отсутствие инфекции, и ее выписали из больницы, поместив на двухнедельный карантин в гостиничном номере. «Я не покидаю свою комнату, заказываю все необходимое через сеть и прошу курьеров оставлять продукты и еду у двери», — пояснила австралийка, подчеркнув, что в настоящее время настроена позитивно и чувствует себя бодрой.

ОАЭ закрыли пассажирское авиасообщение со всеми странами 25 марта, объявив, что аэропорты страны будут принимать или отправлять только рейсы для вывоза иностранцев. По данным местного минздрава на минувшее воскресенье, число заразившихся коронавирусом в этой стране увеличилось до 570.

Согласно последним подсчетам, число зараженных коронавирусом в мире превышает 723,7 тысячи, в результате болезни умерло более 34 тысяч человек. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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