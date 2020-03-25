Турист заразился коронавирусом в роскошном отеле и умер

Британский турист умер после того, как заразился коронавирусом в роскошном отеле в Кабо-Верде. Об этом пишет The Irish Sun.
По информации издания, гражданин Великобритании, личность которого не раскрывается, скончался около полуночи 23 марта в одной из больниц города Сал-Рей. До госпитализации он проживал в пятизвездочном отеле Riu Karamboa на Боа-Вишта, одном из самых популярных островов архипелага, где, предположительно, и подхватил инфекцию.
После того как тест умершего на китайский вирус дал положительный результат, гостиница была закрыта на карантин вместе с 640 гостями и 210 сотрудниками. Также известно, что тест другого туриста, проживавшего вместе с британцем, наличия коронавируса не выявил.
Отмечается, что факт смерти подтвердил министр здравоохранения страны Арлиндо ду Росарио (Arlindo do Rosario). Премьер-министр Кабо-Верде, в свою очередь, подчеркнул, что остров Боа-Вишта также будет закрыт на карантин.
23 марта сообщалось, что французский турист умер от коронавируса посреди оживленной улицы на Бали. 72-летний Джерард Филипп Фолле скончался на прошлой неделе в Денпасаре. Он сел на мотоцикл, чтобы проехать по одной из центральных улиц города, и неожиданно упал замертво.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения