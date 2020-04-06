Россиянам задумали запретить выселение арендаторов жилья

В России необходимо запретить владельцам жилья выселять съемщиков в период самоизоляции. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщает RT со ссылкой на соответствующее письмо, направленное парламентарием премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Мера нужна, чтобы избежать вынужденного нарушения особого режима, введенного для борьбы с распространением коронавируса, указал парламентарий. Он отметил, что выселяемым арендаторам приходится выходить на улицы из-за разрыва договоров найма или их завершения в период самоизоляции.

Федоров предлагает запретить разрыв договоров и обязать собственников автоматически продлевать их без изменения финансовых условий до окончания самоизоляции. Что касается арендаторов, снимающих квартиры и дома без договоров найма, — по задумке депутата, им нужно разрешить переезды в другое жилье с предварительным уведомлением органов муниципальной власти.

Ранее в апреле стало известно, что на фоне распространения коронавирусной инфекции в Москве резко выросло число квартир, предлагаемых в аренду на несколько месяцев. Они сдаются по сниженным ценам.

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