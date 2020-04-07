Самоизолированные россияне начали сбегать от семей на съемные квартиры

В России растет спрос на квартиры, сдаваемые в аренду посуточно: их снимают граждане, желающие жить и/или работать отдельно от своих семей в период вынужденной самоизоляции из-за коронавируса. Об этом говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«С середины марта число запросов на посуточные квартиры упало до рекордных показателей — потоки командировочных и туристов остановились, — отмечают эксперты. — Однако в последние две недели на нашем ресурсе начался рост просмотров объектов краткосрочной аренды. При этом из базы в первую очередь уходят квартиры, владельцы которых переориентировались на более долгосрочную сдачу». В таких объявлениях нередко пишут: «Минимальный ценник установлен для тех, кто заселяется на длительный период во время ограничительных мер и самоизоляции», то есть для тех, кто решил временно сбежать из собственного дома.

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По данным аналитиков, в столице «однушку» на период самоизоляции можно снять по цене от 800 рублей в сутки (на территории Новой Москвы). Ставки на съемные трехкомнатные квартиры стартуют от 2 тысяч рублей в сутки, на «двушки» — от 1,5 тысячи. В Санкт-Петербурге самый дешевый однокомнатный лот обойдется также в 800 рублей в сутки, «двушка» — в тысячу рублей, за «трешки» просят от 1,5 тысячи. Среди крупнейших городов самые доступные «самоизоляционные» квартиры предлагаются в Челябинске, Омске и Волгограде: ставки здесь стартуют от 500 рублей.

«"Сбежавшие из дома" очень вовремя поддержали совсем было упавший рынок аренды, — констатируют эксперты. — Во многом благодаря им арендодатели, вовремя отреагировавшие на запрос и быстро скорректировавшие ставки, пока держатся на плаву. Впрочем, испытания на прочность на рынке только начались».

Ранее в апреле россиянам дали советы по выживанию в самоизоляции. По мнению психологов, спокойно вынести ограничения в период распространения коронавируса гражданам помогут новые хобби, сокращенное время пользования гаджетами, проветривание квартир и ряд других мер.

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