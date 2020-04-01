Россиянам дали советы по выживанию в самоизоляции

Спокойно вынести самоизоляцию в период распространения коронавируса российским гражданам помогут новое хобби, ограничение времени пользования гаджетами, проветривание квартир и ряд других мер. Советы по выживанию в карантинном режиме опубликованы на сайте московской мэрии.
Рекомендации находящимся в изоляции дала Ольга Тенн, заместитель директора Московской службы психологической помощи. По ее, мнению, в особый период стоит прежде всего больше общаться. «Ситуация, в которую мы все попали, беспрецедентная. Я считаю, что это прекрасная возможность обратиться к своим близким. Раньше каждый день мы в спешке не успевали поговорить с детьми, родителями, супругами. Мы убегали на работу и не замечали каких-то проблем», — подчеркивает эксперт.
Психолог также советует проводить совместные творческие занятия, поменьше пользоваться компьютерами и смартфонами, «гулять» в квартире в теплой одежде, открывая настежь все окна. Кроме того, для исключения конфликтов с близкими стоит разделить жилую площадь на зоны и соблюдать распорядок дня.
Тем, кто работает дистанционно, Тенн рекомендует полноценно готовиться к трудовому дню: умываться, одеваться в деловую одежду, оборудовать рабочее место. Безработным в свою очередь не стоит замыкаться в себе. «Важно помнить, что эта ситуация временная, рано или поздно работа появится», — поясняет специалист.
Она рекомендует черпать информацию о коронавирусе только из проверенных источников и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать тревоги. Если паника не проходит, нужно обращаться за профессиональной поддержкой. В Москве ее оказывают, в частности, сотрудники Московской службы психологической помощи (бесплатно и круглосуточно по телефонам 051 — с городского телефона, или +7 (495) 051 — с мобильного).
В конце марта больше половины регионов России ввели режим самоизоляции из-за коронавируса. Первыми стали Москва и Московская область. Президент Владимир Путин одобрил действия властей субъектов, назвав их необходимыми.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения