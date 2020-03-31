В Санкт-Петербурге нарушившие режим самоизоляции россияне стали фигурантами уголовного дела. Об этом во вторник, 31 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
По данным следствия, 36-летний мужчина и 32-летняя женщина были задержаны на вокзалах Северной столицы. Оба имели контакты с заболевшими коронавирусной инфекцией и не соблюдали режим самоизоляции. СКР возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).
Задержанного мужчину направили в пансионат «Заря», где находятся граждане с подозрением на инфекцию и нарушители самоизоляции. Нарушительница, которая пыталась выехать в Петрозаводск, доставлена к месту назначения и направлена на карантин.
В СКР напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции, а также об административных и уголовных санкциях за их нарушение.
30 марта, сообщалось, что в Крыму возбудили уголовное дело против местного жителя, который нарушил режим самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией другого человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения