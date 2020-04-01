Мужчина придумал необычный способ познакомиться с девушкой на самоизоляции

Фотограф из американского города Нью-Йорк придумал необычный способ познакомиться с соседкой во время самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщает Metro.
28-летний Джереми Коэн фотографировал из окна квартиры опустевший Нью-Йорк, когда заметил на крыше соседнего дома танцующую девушку. Он направил к ней дрон с запиской со своим номером телефона и предложением познакомиться. Вскоре 24-летняя Тори написала ему SMS-сообщение: «Привет, это девушка с крыши!»
Американец подговорил соседа Тори по комнате и организовал свидание на расстоянии. Он накрыл небольшой столик на балконе своей квартиры и попросил поставить такой же на крыше Тори. Пара созвонилась по видеосвязи и быстро нашла общий язык. Затем Коэн позвал новую знакомую на настоящее свидание. Чтобы не нарушать меры предосторожности, он пришел на встречу в зорбе — надувном прозрачном шаре. «Я знал, что этот шар идеально подойдет для второго свидания! — иронично заметил он — Мне удалось ее впечатлить».
Как настоящий джентльмен Коэн купил для Тори букет цветов и даже принес антисептик. Однако из-за шара он не смог передать ей подарки. «Нам было тяжеловато общаться во время прогулки по району, но зато мы постоянно смеялись», — рассказал он. Каждое свидание и историю их знакомства фотограф снимал на видео и выкладывал на платформе TikTok. Ролики стали вирусными и принесли американцу славу.
«Я надеюсь, что мы увидимся с ней в скором будущем! Правда, мы еще не договорились о третьем свидании», — признался Коэн.
Ранее сообщалось, что соседи из американского города Милуоки, штат Висконсин, придумали способ, позволяющий обмениваться пивом во время домашнего карантина. Для этого они использовали игрушечный автомобиль с радиоуправлением.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения