Соседи придумали способ доставлять пиво во время домашнего карантина

Соседи из американского города Милуоки, штат Висконсин, придумали способ, позволяющий обмениваться пивом во время домашнего карантина. Об этом сообщает Fox News.
Эрик Тшчински (Eric Trzcinski) вспомнил, что у него есть игрушечный автомобиль с радиоуправлением. Он решил, что при помощи него можно отвезти пиво другу и избежать личного контакта и распространения коронавирусной инфекции. Для этого к игрушке пришлось приделать «багажник» из обрезка трубы. Тшчински положил туда бутылку пива, а затем позвонил Тревору Рейнке (Trevor Reinke), живущему в доме на другой стороне улице, и предупредил о посылке.
По просьбе соседа Рейнке достал телефон и стал снимать на видео крохотную машинку «Формулы-1», которая выехала из его гаража, благополучно пересекла проезжую часть и доставила бутылку пива. Поняв, что за груз везет радиоуправляемая игрушка, он не смог удержаться и засмеялся.
Ранее сообщалось, что житель Мексики рассказал о способе, благодаря которому он получает продовольствие во время домашнего карантина. Во время эпидемии коронавирусной инфекции по магазинам ходит его собака породы чихуахуа.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения