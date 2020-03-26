Российские отшельники рассказали о способах перенести самоизоляцию

Фотограф Наталья Ершова поговорила с россиянами, которые стали добровольными затворниками задолго до эпидемии коронавирусной инфекции. «Новая газета» опубликовала их советы о том, как пережить самоизоляцию.

«Моя жизнь никак не изменилась с эпидемией коронавируса, я просто живу в свое удовольствие и улыбаюсь», — говорит Кристина, подтянутая девушка с манекеном для бокса в квартире. Чтобы не потерять форму, она бьет манекен и танцует в игре Just Dance 2020 для Playstation. Ей не нужно ходить ни на работу, ни в магазин — и то, и другое можно делать через интернет.

«Могу порекомендовать соблюдать баланс между информационным голодом и переизбытком бесполезной информации. Иначе на все дела станет плевать», — советует Михаил, мрачный бородач с имперским триколором на стене и плюшевым Губкой Бобом на диване. По его словам, он занимается выжиганием и продает свои творения через разные биржи и группы по интересам. Это дает Михаилу заработок, который он тратит в интернете. Товары, которые трудно заказать на дом, ему покупают родственники или друзья.

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«Мне очень нравится мой дом. Чем больше я его обустраиваю, тем меньше хочется его покидать, — объясняет свое домоседство Ольга, девушка с «Тардисом» на полке, световыми мечами на стене и покеболами на кровати. — Поставьте красивые вещи на полки, цветы на стол — и жизнь заиграет красками». Она также работает удаленно и предпочитает интернет-магазины обычным. «Единственное, за чем иногда приходиться ездить самой, — художественные товары, — говорит она. — Хорошую кисточку или нужный оттенок краски не выбрать дистанционно».

25 марта сообщалось, что американская астронавтка Пегги Уитсон, которая провела 665 дней на МКС, назвала способ перенести самоизоляцию. Она посоветовала наладить общение с людьми, оказавшимися рядом на карантине. По ее словам, в космосе она ставила для себя дополнительные задачи, либо просто наслаждалась удивительным видом через иллюминатор.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибла 21 тысяча человек, выявлено 463 тысячи случаев заражения, из них 113,7 тысячи закончились выздоровлением пациента. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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