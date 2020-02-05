Мужчина десять лет прожил в пещере после смерти родителей

Житель Индонезии уже более десяти лет вынужден жить в пещере после того, как лишился жилья. Об этом сообщает Asia One.

Около 10 лет назад 50-летний житель Индонезии Ла Уду (La Udu) оказался на улице после смерти родителей. У него не было денег на покупку дома, и он не хотел обременять дальних родственников, поэтому решил поселиться в ущелье на местном пляже Кокалукуна.

Пещера, в которой живет Ла Уду, находится под отвесной скалой, так что ее очень трудно заметить. Индонезиец рассказал, что обычно спит на импровизированной кровати, которую он сделал из обломков разбившейся лодки, а во время прилива уходит вглубь пещеры. «По ночам здесь бывает очень холодно. Я боюсь оставаться один, но разве у меня есть выбор?» — рассказал Ла Уду.

Мужчина питается бататом, рыбой и касоами — традиционным индонезийским блюдом из вареной муки. Иногда он продает на рынке часть улова.

Ла Уду признался, что готов покинуть пещеру, если кто-то предложит ему жилье. Об отшельнике уже узнали в местной полиции и пообещали заняться поиском дома для него.

Ранее сообщалось о жителе США, который спрятался в лесном бункере, чтобы не платить налоги государству. Полиция обнаружила его убежище после жалоб местных жителей на стрельбу в лесу. Сейчас в отношении отшельника ведется расследование.

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