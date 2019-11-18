Отшельник 40 дней молился, постился и умер

В Нигерии во время 40-дневного сухого поста погиб отшельник. Об этом сообщает нигерийская газета The Nation.

Год назад 46-летний Чиди Эке (Chidi Eke), живший в Лагосе с женой и двумя детьми, увлекся евангельским христианством. Он бросил семью и уехал в деревню в штате Имо, чтобы, по примеру Христа, уйти в «пустыню» и обрести божественную силу. После этого Эке планировал стать священнослужителем.

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Когда 21-дневный пост не принес ожидаемого эффекта, он решил полностью отказаться от еды и воды. Мужчина оставил деньги и телефон дома, попросил не беспокоить его и ушел в лес, взяв с собой только Библию. Он планировал поститься 40 дней и 40 ночей.

«В первую и вторую неделю поста люди слышали, как он поет и молится, когда шли на фермы, — рассказал один из местных жителей. — На третьей неделе его голос умолк. Большинство думали, что он погрузился в глубокую медитацию».

Один из последователей Эке нарушил запрет, отправился в лес и нашел его мертвое тело. К тому времени он уже несколько дней как скончался, и его останки начали разлагаться. Причина смерти не уточняется.

После происшествия в деревне запретили молиться и поститься в лесу.

Евангельское христианство исповедуют около 1,5 миллиона нигерийцев. Именно в Нигерии располагаются самые крупные в мире церкви с залами, вмещающими до 100 тысяч прихожан.

В марте сообщалось, что житель американского города Ньютауна, штат Огайо, решил на время Великого поста отказаться от твердой пищи и подкреплять силы только пивом. Он продержался 46 дней и похудел на 20 килограммов.

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